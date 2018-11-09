تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 06:00:04 امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت |  2019-02-07 06:13:27 لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة |  2019-02-07 06:00:59 نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها |  2019-02-06 21:24:27 الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي |  2019-02-07 00:02:07 كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو |  2019-02-06 23:56:35 العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا |  2019-02-06 21:45:34 اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة |  2019-02-06 21:08:37 إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري |  2019-02-06 21:07:02 رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! |  2019-02-06 21:04:59 صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد |  2019-02-06 21:03:01 سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة |  2019-02-06 18:23:49 البيت الأبيض فخور بدعمه إسرائيل |  2019-02-06 18:20:58 تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو |  2019-02-06 16:24:48 العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك |  2019-02-06 16:30:14 انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شاطئ شخصي وبند سري.. أغرب مطالب نجوم الكرة للاجازة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من "غرابة" مطالب النجم الفرنسي كيليان مبابي التي تسربت قبل أيام، إلا أنها ليست الأولى من نوعها. هنا نستعرض أغرب مطالب نجوم كرة القدم في الأعوام الماضية، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.



وقدم النجم البرازيلي رونالدينيو في نهاية مشواره مطالب "فخمة" لنادي كوريتارو المكسيكي، الذي مثله اللاعب موسم 2014-2015.


وشملت طلبات رونالدينيو فيلا بحمام سباحة، وملعبا لكرة القدم على الشاطئ، وملعبا صغيرا داخل الفيلا، و4 خدم.


كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي جعل العاملين لحسابه يوقعون على "بند السرية"، الذي يمنعهم من الإفصاح عن أي من تفاصيل حياته الخاصة، حتى بعد 70 عاما من وفاة اللاعب.


جيرفينيو

مطالب الإيفواري جيرفينيو لم تعرف أي حدود أثناء لعبه مع نادي هيبي فورتشون الصيني، وتضمنت شاطئا خاصا وقصرا للعائلة، ومروحية خاصة وتذاكر سفر كل ما أراد السفر لبلاده كوت ديفوار.


نيمار

طلب البرازيلي نيمار من ناديه باريس سان جرمان افتتاح سلسلة فنادق باسمه وتغطية تكاليف محاسب الضرائب الخاص به. مطالب نيمار لم يوافق عليها ولكن الانتقال تم بالفعل في 2017.


إيمانويل أديبايور

اقترب المهاجم التوغولي من التوقيع لليون الفرنسي في فترة من فترات حياته، ولكن مطالبه "المبالغ فيها" حالت دون ذلك.


وطلب أديبايور قصرا مطلا على جزيرة كورسيكا ومروحية خاصة وطباخا خاصا والرقم 10، الذي كان يرتديه المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت وقتها.


زلاتان إبراهيموفيتش

وفقا للنجم السويدي إبراهيموفيتش، لم يرحب اللاعب كثيرا بفكرة انتقاله لباريس سان جرمان الفرنسي في 2012، فقدم بعض المطالب التي ظن أنها "مستحيلة" التنفيذ. ولدهشته الشديدة، فوجئ زلاتان بموافقة النادي الباريسي على جميع المطالب، التي لم يفصح عنها، بعد 20 دقيقة فقط. "وافقت لأنني لا أخلف بوعدي"، قال النجم السويدي.


رافاييل فان دير فارت

وضع نادي ريال بيتيس الإسباني بندا في عقد لاعبه الجديد وقتها، الهولندي فان دير فارت، يمنعه من ارتداء حذاء يحتوي على اللون الأحمر لأي سبب من الأسباب.


ويعود الدافع الرئيسي لهذا الطلب "العدائية" الشديدة بين بيتيس وغريمه إشبيلية، حيث يمثل الفريقان مدينة إشبيلية جنوبي إسبانيا.


توماس فيرمايلين

مدافع برشلونة طلب الحصول على مبلغ 100 ألف يورو، في كل مرة يشارك فيها في مركز غير مركزه المعتاد، وهو قلب الدفاع.


دانييل آغر

المدافع الدنماركي اشترط على فريق بروندبي وضع اسم شركته الخاصة "كلوآغر" على قمصان يرتديها الفريق في المباريات على ملعبه، للموافقة على انتقاله لصفوفهم قادما من ليفربول الإنجليزي.




كلمات متعلقة

شاطئ, شخصي, وبند, سري.., أغرب, مطالب, نجوم, الكرة, للاجازة,

تابعونــا

كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو 2019-02-07 | 00:02:07

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن...

صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد 2019-02-06 | 21:04:59

كثفت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، تحركاتها من أجل توفير بديل مناسب للدولي...

برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية 2019-02-06 | 15:55:50

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الفريق...

التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد 2019-02-06 | 14:55:25

تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا...

فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده 2019-02-06 | 13:15:56

في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي...

15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 2019-02-06 | 12:45:56

أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو...

رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 2019-02-06 | 11:30:34

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...

سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة 2019-02-06 | 10:46:17

كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...

رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو 2019-02-06 | 10:07:08

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار...

الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ 2019-02-06 | 08:32:09

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةفيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود بث مباشر : روما و ريال مدريدمصرع طفل 5 سنوات دهس دهسا في مدينة الشرطة الاسعاف اصابة حادث كرم شريف القصاصي سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقفتاة نص رسالة أزف اتمنى شقيقتها المحامي اعتقال الناصرة يزيد ابو احمد ارهاب تحريض مستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com