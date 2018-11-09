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انطلاق مشروعي القارئ الصغير والكتابة الابداعية بكفرمندا



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              انطلاق  مشروعي القارئ الصغير  والكتابة الإبداعية  في مدارس كفر مندا الابتدائية،  الإعدادية والثانوية ، بحلة جديدة ، بمبادرة مفتش المعارف الدكتور هاني كريدين، يحظى المشروع بدعم سخي من قبل   لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية والمجلس المحلي  ومدارس  القرية ، وتنسيق  تام  بين جميع الأطراف  الداعمة للعملية  التربوية . 


أهداف المشروع  القارئ  الصغير  


يهدف المشروع الى تنمية وتشجيع روح القراءة لدى الطلاب، وتقريب الطالب من الكتاب ، تقوية  شخصية الطالب ، ليكن صاحب فكر وثقافة ، ليزيد المشروع من الثروة اللغوية ويوسع خيال وآفاق الطالب ويُثري لغة الحوار بين الطلاب والمعلمين ، ويزيد من التنسيق بين مدارس البلدة، ويعزز مكانة اللغة العربية ويقربها الى قلوب طلابنا،. خلال المشروع يقوم الطالب بقراءة 7 قصص  في  المرحلة  الابتدائية ، و4 وروايات في  المرحلتين الإعدادية والثانوية  ويقدم التقارير عنها لمعلم اللغة العربية، والتقرير يشمل اسئلة ذات مستويات تفكير عليا لتشكل تحصيل الطالب في موضوع المطالعة. بإمكان الطالب الاستعانة بالمكتبات الصفية، المدرسية، البيتية والمكتبة العامة التي تدعم المشروع من خلال توفير الكتب وبرامج لتشجيع القراءة بالتعاون مع المدارس .



تكريم الطلاب


في نهاية المشروع   خلال  شهر حزيران  2019 يتم اختيار ثلاثة طلاب من كل طبقة من صف ثالث الى تاسع، وعشرة طلاب من طبقة العواشر ليبلغ عدد الطلاب المكرمين نحو 100 طالب، يتم تكريمهم وسط إحتفال مهيب وتتويج المشروع بحضور الأهالي، المفتشين، المعلمين، المديرين والمسؤولين في المجلس المحلي. يقدم الطلاب إبداعاتهم، ويجري تكريمهم بمجموعة من الكتب القيمة تتبرع بها لجنة أولياء أمور الطلاب ، وشهادة تقدير.إصدار كتاب ابداعات منداوية رقم11


كذلك اقر طاقم اللغة العربية في جلسته الأخيرة إصدار كتاب بعنوان "إبداعات منداوية" رقم 11

بحلة قشيبة ، حيث تقدم كل مدرسة 6 من النصوص المختارة بأقلام الطلاب، ،  يشارك نحو 70 طالبا في  الكتاب ،   بعد إصدار الكتاب  يتم تكريم الكتاب الصغار في احتفال مهيب  مع ذويهم ومعلميهم، ويوزع هدية للطلاب  وللمؤسسات التعليمية والثقافية  والإعلامية .



 طاقم اللغة العربية على مستوى القرية 

ويشرف على نجاح المشروع طاقم اللغة العربية في مدارس البلدة المكون من: ، فتحي زيدان ،  محمود خطيب،   نائلة زيادنة  ، إنصاف عبد الحميد، خالد زيدان ، هالة زيدان، مها عبد الحليم ، وازدهار ذيابات، امينة عبد الحليم ، ليلى سمعان رنين سمعان  - مرشدة  مرافقة  للطواقم ، وفيقة أيوب - مرشدة اللغة العربية ،ويركز الطاقم الاستاذ سهيل عيساوي مدير مدرسة ابن سينا الابتدائية.




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