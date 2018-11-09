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2018-12-22 23:15:01
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2018-12-22 23:12:46
نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس"
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2018-12-22 22:12:58
مجلس كفر مندا المحلي يستنكر الاعتداءات على سيارات وممتلكات المواطنين
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2018-12-22 22:10:04
اصابة 16 شخصاً بانقلاب حافلة قرب مفرق الكابري
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2018-12-22 20:33:42
ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي
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2018-12-22 20:31:34
غاباي يعلن: سأكون رئيس الوزراء المقبل
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2018-12-22 20:28:21
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2018-12-22 17:38:36
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2018-12-22 17:34:43
المجلس العام ينتخب مُضَر يونس رئيساً للجنة القطرية رسمياً
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2018-12-22 15:52:02
تخليص امرأة سقطت في منحدر اثناء جمع الفطر في حيفا
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2018-12-22 13:01:51
الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية
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2018-12-22 13:25:49
آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد
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2018-12-22 13:10:07
اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع
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الأبقار تدهس الهندوس لتطهرهم من الذنوب
2018-11-09 09:04:57
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الأبقار تدهس الهندوس لتطهرهم من الذنوب
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