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طائرة مسيرة ترصد لحظة هدم مستشفى "ريزيدنت إيفل" شمالي موسكو
2018-11-09 09:02:01
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طائرة مسيرة ترصد لحظة هدم مستشفى "ريزيدنت إيفل" شمالي موسكو
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