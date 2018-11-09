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رهط: وفاة الشاب محمد العبيد (32 عاما) بعد صراع مع المرض



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فجعت مدينة رهط بوفاة الشاب محمد خليل العبيد (32 عاما) صباح اليوم الجمعة في مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد صراع مع المرض.


وكان المرحوم احتفل بزفافه قبل عام تقريبا .
يشار الى ان المرحوم كان فقد والديه قبل حوالي 20 عاما بحادث طرق مروع حيث اصيب هو ايضا في الحادث.
 
للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان 




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