تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |  2018-12-26 11:43:02 اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس |  2018-12-26 11:38:16 فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون |  2018-12-26 11:45:49 العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية |  2018-12-26 11:56:04 7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018 |  2018-12-26 11:23:55 الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة |  2018-12-26 11:22:17 بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها |  2018-12-26 11:12:56 صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم |  2018-12-26 10:48:43 هل يتسبب مؤنس دبور في رحيل صلاح عن ليفربول ؟ |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما هي أشهر أماكن الانتحار عند العرب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت مصادر إعلامية دولية إن أشهر أماكن الانتحار عربياً تكمن في 3 دول هي لبنان والأردن ومصر.



وأضاف موقع روسيا اليوم من خلال انفوغرافيك أن الموقع الأكثر استخداما في الانتحار في لبنان هو صخرة الروشة، وفي مصر مترو الأنفاق، وفي الأردن جسر عبدون.


وكان مترو الأنفاق في القاهرة وجه هذا العام رسالة للراغبين في الانتحار طالبهم فيها بالابتعاد عن عربات المترو وسككها، موضحا أن مترو الأنفاق ليس جهة للانتحار.


وأكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي أن المترو ليس جهة انتحار، وأن الشركة تتكبد خسائر كبرى بعد كل حالة انتحار، ولذلك تم الدفع بفرق رقابة على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة للحد من الظاهرة.
 
جسر عبدون: ضجة إعلامية بعد الموت

وفيما يخص جسر عبدون، فإن أسباب الانتحار من أعلاه اختلفت بين الاكتئاب والأمراض النفسية والدوافع المادية والاقتصادية، وحتى الحب كان له منها نصيب، بحسب اخصائيين نفسيين والذين أكدوا أن تسليط الضوء الإعلامي وايصال الرسالة الاحتجاجية ابرز اسباب اختيار جسر عبدون.


الا ان العامل المشترك بين معظم محاولات الانتحار هو جسر عبدون المعلق، حيث يتوجه الاغلب اليه ويلقون انفسهم، ومنهم من يردد بعض العبارات بصوت مرتفع خلال سقوطه الى الأرض.


محللون نفسيون أردنيون اجمعوا على ان من ينتحر من أعلى جسر عبدون هم اشخاص عاقدون العزم مسبقا على الانتحار ومصممون على قرارهم، ولم يقع ذلك صدفة.


اخصائي الطب النفسي الدكتور وليد سرحان قال إن في كل دولة مكان معين يقصده المنتحرون او المهددون بالانتحار، وعلى سبيل المثال صخرة الروشة في لبنان وجبل قاسيون في سوريا.


واضاف سرحان ان اختيار جسر عبدون جاء بسبب التسليط الإعلامي، وبهدف إحداث ضجة إعلامية بعد الموت، وايصال رسالة احتجاجية للشخص المقصود واصحاب العلاقة، مبينا ان الانتحار داخل المنزل لا يضمن شهرة قصة المنتحر.
 
الروشة: بين الحب والانتحار


جمعت صخرة الروشة بين متناقضيْ الحب والموت انتحاراً، ففيما أطلق عليها البعض اسم «صخرة الحب»، وصفها البعض الآخر بـ «صخرة الانتحار أو الموت»، ويعود السبب الى قصّة تروى على لسان قدامى سكان المنطقة عن حب كبير جمع بين شاب وفتاة قبل أن يفرّقهما القدَر حين أُرغمت الفتاة على الزواج من رجل غنّي يعيش في أوروبا. وعندما علم الشاب بزواج حبيبته، خطّ بقلمه رسالة توّجها بعبارة «ليس للعمر طعم من دونك... لن أنساك»، ثم صعد الى رأس الخليج المقابل لصخرة الروشة ورمى نفسه نحو «الأزرق الكبير».




كلمات متعلقة

ما, هي, أشهر, أماكن, الانتحار, عند, العرب؟,

تابعونــا

لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ 2018-12-26 | 12:50:23

شرع طلاب في مدارس صينية باستخدام زي مدرسي "ذكي" مجهز برقائق ذكية، وذلك لمراقبة...

العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية 2018-12-26 | 11:45:49

أعلن فريق من علماء الفلك الأميركيين اكتشاف أبعد نقطة على الإطلاق في المجموعة...

"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد 2018-12-26 | 09:20:44

كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الذكي الجديد Mi Play الذي يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة،...

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! 2018-12-25 | 07:43:39

قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل"...

مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! 2018-12-24 | 14:00:33

اتصل شاب بريطاني بمقدم برامج إذاعية في بريطانيا أثناء برنامجه على الهواء مباشرة،...

التحديث الأخير لهواتف آيفون يعطّل الاتصال بالإنترنت التحديث الأخير لهواتف آيفون يعطّل الاتصال بالإنترنت 2018-12-24 | 13:00:00

ذكرت تقارير تقنية، أن التحديث الذي أطلقته شركة "أبل"، يوم الثلاثاء، أدى إلى مشكلة...

لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟ لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟ 2018-12-24 | 11:50:21

سبب فوز المواطنة الفلبينية، كاتريونا غري، بمسابقة ملكة جمال الكون 2018، مشاعر...

حارس معدم يتحول إلى "سبايدرمان" ويساعد 11 ألف طفل حارس معدم يتحول إلى "سبايدرمان" ويساعد 11 ألف طفل 2018-12-24 | 06:49:05

استقال حارس أمن في أميركا من وظيفته، ليتحول إلى بطل إنساني استطاع أن يساعد أكثر من...

بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء 2018-12-22 | 07:23:54

قالت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات...

ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! 2018-12-21 | 18:04:02

قد يبدو الأمر أشبه بخرافة، لكن هناك خطة فعلية لتمكين الناس من الذهاب إلى باطن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعدادية ابطوف مدرسة تخريج طلاب الفوج التاسع عشر 19 اجتفال مدينة عرابة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع فئة 100 شيكل ورقة نقدية الموت للعرب يعثر العبرية كتب طبع عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر منداعمران وائل مصاروة مصرع الطفل المرحوم باقة الغربية زيمر حلدث طرق مروع جيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com