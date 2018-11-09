جيجي, وبيلا, حديد, وكيندل, جينير, نجمات, عرض, فيكتورياز, سيكريت,

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للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان 2018-12-21 | 11:10:54 نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل...

أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة 2018-12-19 | 12:32:03 عززت الفلبين مكانتها بين الدول الأكثر تحقيقا للقب "ملكة جمال الكون"، بعد أن توجت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2018-12-18 | 08:52:32 كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24 حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35 اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...

كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة 2018-12-13 | 10:03:54 منح مجلس الأزياء البريطاني "The British Fashion Council"، لقب "موديل العام" لكايا جربر، ابنة...

ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc 2018-12-12 | 14:44:10 Sacara تطرح: ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc: - اقتصادي - منتج واحد يمنح نتيجة منتجيْن. -...

"لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان 2018-12-12 | 14:10:13 "لوريال" تفتتح صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...

كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ 2018-12-12 | 08:30:21 وجدت الأبحاث العلمية أنه عندما يتعلق الأمر بالبت في الزواج، فنحن نجعل عقولنا تعمل...