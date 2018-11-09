تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |  2019-01-17 18:01:58 مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم |  2019-01-17 17:58:12 عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة |  2019-01-17 17:56:41 الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل |  2019-01-17 17:53:49 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع |  2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر في مكتب المدعي العام التركي، لقناة الجزيرة، الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن النيابة العامة أوقفت عملية البحث عن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعد أكثر من شهر على قتله بقنصلية بلاده في إسطنبول.



وقالت تلك المصادر إن كل نقاط المراقبة والبحث عن جثة خاشقجي، التي وضعتها السلطات التركية، أصبحت لا قيمة لها، بعد وصول المحققين الأتراك إلى قناعة تامة بأن الجثة تم التخلص منها بإذابتها بالكامل في أحماض كيميائية بمنزل القنصل.


وأفادت المصادر ذاتها بأن الكيميائي أحمد الجنوبي وخبير السموم خالد الزهراني كانا ضمن فريق التحقيق السعودي المشترك الذي تشكل الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول 2018) مع فريق تحقيق تركي، للبحث في مصير خاشقجي، وأنهما طمسا الأدلة على مدى 7 أيام.


وكان مصدر بالادعاء العام التركي قد كشف في وقت سابق من الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن التحقيقات تفيد بأن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي تمت إذابتها بالكامل في أحماض كيميائية، في حين أكد مسؤول تركي أن بلاده لن تسمح بالتستر على الجريمة. وكان النائب العام التركي قد أكد، في أول تصريح رسمي له، قبل أسبوع، أن الفريق الذي قام باغتيال خاشقجي تخلص من جثته بعد العملية مباشرة، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن طريقة تعاملهم معها. وقالت المصادر التركية إن «القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي».




كلمات متعلقة

تركيا, توقف, البحث, عن, جثة, خاشقجي, بعد, التأكد, من, إذابتها,

تابعونــا

مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر 2019-01-17 | 13:58:46

لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة...

انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا 2019-01-17 | 12:23:58

هزت عدة انفجارات للغاز جامعة ليون في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر إعلامية...

السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها 2019-01-17 | 11:16:59

انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...

ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا 2019-01-16 | 22:32:21

ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء...

الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس 2019-01-16 | 13:13:55

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة...

طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس 2019-01-16 | 11:17:29

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين 2019-01-16 | 10:47:23

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها...

حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة 2019-01-16 | 09:53:25

كشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت...

اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة 2019-01-16 | 09:51:27

ذكرت قناة (برس تي في) الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن...

بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال 2019-01-16 | 05:55:29

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور عطاء جابر مجد الكروم عقد 4 سنوات مكابي حيفا اللاعب محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي علاء زيود ام الفحم اتهام طعن سلاح جندية جان شموئيل الخضيرة حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةحوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادسطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرسائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com