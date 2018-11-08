15, مليون, دولار, قطري, لموظفي, حماس, في, غزة,

نشرت الموقع الاخباري الاسرائيلي "ريشت كان" مساء اليوم، نبأ ادخال الاموال القطرية الى غزة لدفع رواتب موظفي حماس.

وذكر الموقع الاسرائيلي ان الاموال والتي تبلغ 15 مليون دولار ادخلت في 3 حقائب في سيارة السفير القطري محمد العمادي عبر معبر ايرز بيت حانون شمال القطاع بالتنسيق مع اسرائيل.فيما اكدت مصادر فلسطينية ان فروع البريد في غزة ستعمل يوم غد الجمعة لصرف رواتب الموظفين.وذكر موقع القناة 12 الاسرائيلية، عن مصدر مطلع ان قوائم موظفي حماس الذي سيتم الصرف لهم غدا تم فحصها "أمنيا" في اسرائيل ضمن عملية متفق عليها من قبل "الوسطاء"، مؤكدا ان اي "تجاوز" في عملية صرف الاموال سيؤدي الى توقف صرفها.وكان قد اكدت مصادر ان مسؤولين دوليين اودعوا الاموال التي وصلت بعد عصر اليوم الخميس الى غزة، في بنك البريد الحكومي تمهيدا لصرفها غدا وبعد غد.ويشار ان هذه الدفعة المالية التي أدخلها العمادي هي جزء من مبلغ 90 مليون دولار وعدت قطر بتحويلها إلى حماس لدفع رواتب موظفيها لمدة 6 أشهر، بحسب القناة الإسرائيلية الاولى.