اقتحام, بيت, في, عرابة, وسرقة, 15, الف, شاقل,

اقتحم مجهولون اليوم بيت المواطن عدي محمد خطيب الذي يقع في اطراف مدينة عرابة الغربية منتهزا تواجد صاحب البيت في زيارة مريض في المستشفى وقد تمكن اقتحام البيت بعد ازالة المشبك الحديدي لنافذة البيت والدخول والعبث في في غرف المنزل للبحث عن اموال ومصاغ الزوجة وتمكن من سرقة مصاغ بقيمة 15 الف شاقل وقد حضرت الشرطة للمكان وبدأت بالتحقيق بملابسات الاقتحام.

عدي خطيب : بعد عودتي لزيارة شقيقتي في الستشفى وعند دخولي البيت تبين بان احدا خل البيت وعاث به وبعد تفقدي للبيت تبين بان المحتويات من الملابس بعثرت وعثر على كمية من النقود لم تسرق والمصاغ لم يسرق كله ليس لي اعداء والحمد الله ولن اتهم احد .