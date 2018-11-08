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الفنان النصراوي طارق شريف يقدم لوحة رائعة لرئيس البلدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام الفنان والخطاط النصراوي الاصيل طارق شريف مدرس الفنون في أكثر من كلية ومعهد فني بتقديم لوحة فنية رائعه لرئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام بمناسبة فوزه بدوره ثانيه لرئاسة بلدية الناصرة. 


اللوحة عباره عن رسم لشخص الرئيس والى جانبه جملة ناصرتي بلدي كنيستها والمأذنه يحميك الرب يا ناصرة.

وقد حضر الخطاط الفنان طارق شريف الى دار البلدية ومعه عائلته وقدم اللوحة وسط المهنئين الذين تواجدوا في قاعة الاجتماعات معبرا عن محبته للناصرة وأهلها وبلديتها ومؤكدا تمنياته لرئيس البلدية وإدارته بالنجاح وتحقيق الانجازات في الخمسة سنوات القادمه.

رئيس البلدية بدوره أشار  بمكانة طارق شريف الفنيه والرساله الفنيه التي يحملها من خلال لوحاته العديده المنتشره في المؤسسات.




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- هتاف يونس

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