اصابة, متوسطة, في, اطلاق, نار, بجلجولية,

اصيب مساء اليوم الخميس شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة جلجولية.
طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج.
دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
اصيب مساء اليوم الخميس شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة جلجولية.
طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج.
دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
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