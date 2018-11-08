فرانكو.., اسپانيا, وريچيڤ.., إسرائيل,

لا يسعنا إلا أن نثني على بطولة الوزيرة ميري ريچيڤ وأن نثني على أفكارها العنصرية.قانون ريچيڤ, الذي مر بالقراءة الأولى, حول الولاء للدولة الذي يتعلق بالحدّ من حرية الكتابة والثقافة والأدب والإنتاج والمسرح والى آخره. وكل هذه ستخضع للرقابة مثلما خضعت الصحافة للرقابة العسكرية! عندئذٍ خطر ببالي سؤال صحفي للجنرال الديكتاتور فرانكو: ما هي الديكتاتورية؟! أجاب: أن تجعل المفكرين والمثقفين يصمتون! عهد فرانكو وَلىّ ووَلّت معه أفكاره وجبروته.قانون الولاء للدولة هزّ أوساط المثقفين والفنانين.الأيام الأخيرة تبرهن ما يواجه المواطن من عنصرية تتعلق بالعديد من المرافق, وتوقعوا قرارات عنصرية أكبر يتخذها كل عنصري. قد تعتبر غريبة أو عجيبة, خاصة على صعيد هذه الحكومة والائتلافات والتحالف.لكن نأمل حصول ثورة في الديمقراطية خاصة من رئيس الدولة, رئيس جميع مواطنيها, بأن يستعمل ولو مرة واحدة صلاحياته وأن يرفض التوقيع على هذا القانون إذا تم تمريره بالقراءات الثلاث, حتى لا يبقى وصمة عار في تاريخ المُشرّع.* * *بدها شوية توضيح...* وزيرة القضاء تنتظر من المستشار القضائي للحكومة اڤيحاي مندلبليط أن يقصي دينا زيلبر من وظيفتها كنائبة له لأن التفوّه بالحق غير مسموح ومعارضة قانون ولاء الدولة مرفوض.

* نُصب تمثال للوزيرة ريچيڤ, "سندريلا" العصر, في ميدان مسرح "هبيما" في تل ابيب وهي ترتدي فستانا ابيض وتقف أمام المرآة وأمامها يافطة مكتوب عليها "قلب الأمة".. رداً على القانون التعسفي الذي بادرت اليه, أي قانون ولاء الدولة.. وسرعان ما تم إزالته!!* عضو الكنيست اليعزر شطيرن لمّح أن ريچيف تقدمت بالجيش بطرق غير أخلاقية.ريچيڤ تطالب بإقصائه من حزب "يش عتيد" وأن يقوم بالإعتذار. اليعزر رفض الاعتذار للوزيرة ولكنه قدم اعتذاره لجميع النساء اللواتي شعرن بالإهانة..* في عيد ميلادها حصلت "أمّنا" سارة على أجمل هدية: تصريح من زوجها الأمين والمخلص, رئيس الحكومة الإسرائيلية, عن مكانة حرمه المصون الرفيعة وقدراتها العالية التي تملكها بشهادة أكبر السياسيين, والتي قلبت الموازين المعترف بها دولياً وسياسياً ودبلوماسياً. وهكذا أصبحت السيدة الفاضلة هي الحاكم الأهم لدولة إسرائيل ومَن يريد البَرَكة فعليه أن يتقرب من الزعيمة الكبيرة سارة.فيدا مشعور