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اطلاق نار خلال شجار عائلي في عيلوط



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شهدت بلدة عيلوط مساء اليوم الخميس شجار عائلي تخلله اطلاق نار كثيف مما اثار الخوف لدى الاهالي كما وصل مراسل الصنارة نت.

 

 

يشار الى ان الشجار لم يسفر عن اي اصابات تذكر ، الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق. 

اطلاق نار خلال شجار عائلي في عيلوط




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