مان, يونايتد, يرفع, عرضه, لإغراء, مارسيال,

يحاول نادي مانشستر يونايتد الحفاظ على نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، بعد فترة التألق التي يمر بها اللاعب في الآونة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "ذا صن" في تقرير نشرته اليوم، الخميس، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لمارسيال، يقنعه بالبقاء في ملعب أولد ترافورد، خصوصا أن عقد اللاعب ينتهي الصيف المقبل، ويتضمن بندا يسمح للنادي بتمديد العقد لمدة موسم إضافي.وأضاف التقرير أن النادي يعرض على نجمه الفرنسي الحصول على 190 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد، لمدة 5 سنوات، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب إلى 45 مليون إسترليني تتضمن الحوافز.وكان مانشستر يونايتد قدم عرضا لمارسيال يحصل من خلاله على 160 ألف إسترليني أسبوعيا، وهو ما رفضه اللاعب.ويتألق مارسيال في الفترة الأخيرة مع مانشستر يونايتد، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزها يوفنتوس.