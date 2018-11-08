تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |  2019-01-17 12:32:23 الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ |  2019-01-17 12:27:32 بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام |  2019-01-17 12:30:21 "ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! |  2019-01-17 12:23:58 انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا |  2019-01-17 12:30:46 اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا |  2019-01-17 12:06:14 سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة |  2019-01-17 11:43:19 أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:15:39 صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوصفة الطبية.. دخول مجاني إلى المتاحف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتزم مجموعة من الأطباء الأجانب استخدام الفن ولأول مرة في علاج الأمراض وتحسين الصحة العامة للأشخاص، وذلك بإعطاء مرضاهم وصفة علاجية هي عبارة عن "دخول مجاني للمتاحف".


ومن المقرر أن يبدأ مجموعة من الأطباء في #كندا بصرف هذه الوصفة الطبية لمرضاهم قريباً، ضمن مبادرة لاستخدام الفنون في العلاجات الطبية، وهي المبادرة الأولى من نوعها في العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت" المتخصص بأخبار العلوم، واطلعت عليه "العربية.نت" فإن المرضى الذين سيتم إعطاؤهم هذه الوصفة الطبية، يٌسمح لهم ومرافقيهم بالاستمتاع والتجول داخل #متحف_مونتريال للفنون الجميلة (MMFA) في كندا، حيث سيتم علاجهم بواسطة الفنون المهدئة للأعصاب.

ويقول التقرير إنّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، وهي لا تعني أن المريض يمكن استبدال علاجه التقليدي أو دواءه العادي بلوحتين فنيتين، ولكن المرضى الذين يحتاجون للاسترخاء أو الاستمتاع يمكن أن يتم إضافة "دخول مجاني الى المتحف" لقائمة علاجهم.

وبموجب هذه المبادرة، فإن كل طبيب عضو في جمعية "فرانكوفين" للأطباء بمقدوره كتابة ما يصل الى خمسين وصفة طبية تعتمد على استخدام الفنون والدخول إلى المتحف لمرضاه الذين يُعتقد أنهم يحتاجون لذلك.

وقال المتحف إنه سوف يوفر لهؤلاء المرضى مكاناً آمناً وهادئاً وبيئة نشطة إضافة إلى توفير فرصة لبناء العلاقات مع الأشخاص الذين يحبهم، بما يساعد على علاجهم من الأمراض التي يعانون منها.
الوصفة الطبية.. دخول مجاني إلى المتاحف




كلمات متعلقة

الوصفة, الطبية.., دخول, مجاني, إلى, المتاحف,

تابعونــا

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-01-17 | 14:15:52

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا 2019-01-17 | 12:30:46

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ 2019-01-17 | 11:15:34

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات 2019-01-17 | 08:29:33

أصبح الأطباء قادرين على تحديد مؤشرات الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات،...

9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 2019-01-16 | 22:39:27

يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها...

الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! 2019-01-16 | 14:55:39

وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...

دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه 2019-01-16 | 13:09:58

يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا كبيرا على الرغبة الجنسية لدى الفرد، لكن...

"آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي "آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي 2019-01-16 | 11:35:47

طور العلماء اختبارا دقيقا لحساب احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي في أي مرحلة من...

فيتامينات ضرورية للراغبين في الإقلاع عن التدخين فيتامينات ضرورية للراغبين في الإقلاع عن التدخين 2019-01-16 | 09:54:38

كشف الخبراء عن مواد من الضروري وجودها في النظام الغذائي لكل من يحاول الإقلاع عن...

لماذا لا ينصح بتكرار غلي الماء؟ لماذا لا ينصح بتكرار غلي الماء؟ 2019-01-16 | 08:35:53

يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاشابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةمصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىلينا مخول المركز الجماهيري طرعان قرية احتفال مشاركة واعسة ذا فويس دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة احمد مناصرة القدس ابو مازن مكتب رئيس الحكومة اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات فتى دير حنا سقوطه عن حصان مركز حيان الطبي مستشفى نهاريا طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com