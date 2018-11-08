الوصفة, الطبية.., دخول, مجاني, إلى, المتاحف,

يعتزم مجموعة من الأطباء الأجانب استخدام الفن ولأول مرة في علاج الأمراض وتحسين الصحة العامة للأشخاص، وذلك بإعطاء مرضاهم وصفة علاجية هي عبارة عن "دخول مجاني للمتاحف".

ومن المقرر أن يبدأ مجموعة من الأطباء في #كندا بصرف هذه الوصفة الطبية لمرضاهم قريباً، ضمن مبادرة لاستخدام الفنون في العلاجات الطبية، وهي المبادرة الأولى من نوعها في العالم.وبحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت" المتخصص بأخبار العلوم، واطلعت عليه "العربية.نت" فإن المرضى الذين سيتم إعطاؤهم هذه الوصفة الطبية، يٌسمح لهم ومرافقيهم بالاستمتاع والتجول داخل #متحف_مونتريال للفنون الجميلة (MMFA) في كندا، حيث سيتم علاجهم بواسطة الفنون المهدئة للأعصاب.ويقول التقرير إنّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، وهي لا تعني أن المريض يمكن استبدال علاجه التقليدي أو دواءه العادي بلوحتين فنيتين، ولكن المرضى الذين يحتاجون للاسترخاء أو الاستمتاع يمكن أن يتم إضافة "دخول مجاني الى المتحف" لقائمة علاجهم.وبموجب هذه المبادرة، فإن كل طبيب عضو في جمعية "فرانكوفين" للأطباء بمقدوره كتابة ما يصل الى خمسين وصفة طبية تعتمد على استخدام الفنون والدخول إلى المتحف لمرضاه الذين يُعتقد أنهم يحتاجون لذلك.وقال المتحف إنه سوف يوفر لهؤلاء المرضى مكاناً آمناً وهادئاً وبيئة نشطة إضافة إلى توفير فرصة لبناء العلاقات مع الأشخاص الذين يحبهم، بما يساعد على علاجهم من الأمراض التي يعانون منها.