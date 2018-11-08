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الجيش السوري يحرر جميع مختطفي محافظة السويداء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الجيش السوري مساء اليوم تحرير 19 شخصا خطفهم مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ أسابيع.





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