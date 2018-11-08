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حبّار ينتقم من صياد سمك على طريقته! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر أحد محبي صيد الأسماك في أستراليا شريط فيديو يظهر موقفا طريفا تعرض له في إحدى رحلات الصيد.




ويظهر في الفيديو كيف كان الشاب "غراد إدواردز" مع صديقه في القارب أثناء رحلة صيد، وعندما سحب خيط الصنارة من الماء تفاجأ بحبّار بدلا من السمكة، وبسرعة بادر الحبار إلى نفث الحبر بوجه الشاب كنوع من الدفاع عن النفس، ليبدو الأخير بمظهر مضحك.




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