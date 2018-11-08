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منة فضالي تودع الصيف بجلسة تصوير على حمام السباحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني المعروف باسم محمود شيكا.



منة شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بصور من جلسة التصوير، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أزرق قصير يبرز جمالها الفاتن.


منة كانت بجوار حمام السباحة، وكأنها تودع فصل الصيف الذي انتهى بالفعل، بينما أسدلت شعرها على كتفيها، ووضعت ماكياج ناعم بسيط.


الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات التي تغزلت في جمالها من خلال الجمهور، كما عبر الفانز عن حبهم للون الأزرق عليها، وزاد من جمالها نظارة شمس أخفت بها عينيها.


منة تقوم حاليا بتصوير فيلم «زنزانة 7»، مع أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، ومايا نصري، علا غانم، وإيهاب فهمي، وتقول منة إن الفيلم سيكون فارق بالنسبة لها.


منة فضالي كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «بيت السلايف» مع الفنانة بوسي، طارق صبري، عبير صبري، كما تشارك في الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، مع الفنان جمال سليمان، منى عبدالغني، وصابرين.




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