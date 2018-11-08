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نيابة اسطنبول: مكان جثة خاشقجي لا يزال مجهولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في نيابة اسطنبول اليوم الخميس، أنها لم تتوصل بعد إلى أي معلومات أو أدلة تشير إلى مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت النيابة العامة قد توصلت إلى أدلة تثبت إذابة جثة خاشقجي بالأحماض والتخلص منها نهائيا، أضاف المصدر: "لم نحصل على أي معلومات تفيد بتذويب جثة خاشقجي بالحمض".


واختفى خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي عقب دخوله مقر قنصلية بلاده في اسطنبول.



وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتله داخل قنصليتها إثر "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم.




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