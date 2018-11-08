إعلان, مدة, غياب, البرازيلي, كوتينيو, عن, الملاعب,

أعلن نادي برشلونة رسميا اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، ومدة غيابه عن الملاعب.

وذكر برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "كوتينيو خضع للفحوصات الطبية اليوم، وتبين إصابته بتمزق صغير في عضلة الفخذ في القدم اليسرى".وأضاف البيان: "كوتينيو سيغيب عن المشاركة مع الفريق، لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع".واشتكى كوتينيو من آلام في الفخذ بعد مباراة البلوغرانا أمام إنتر ميلان الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.وبذلك يغيب النجم البرازيلي عن برشلونة في مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، فيما ستكون مشاركته محل شك أمام أتلتيكو مدريد في الليغا، وآيندهوفن بدوري الأبطال.