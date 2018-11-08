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مستشفى النّاصرة- الإنجليزي يشارك في مؤتمر الصّحة الرّقميّة في تل ابيب



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شارك  أمس الأربعاء، ممثّلون عن طاقم تطوير الصّحة الرقمي في مستشفى الناصرة- الإنجليزي في المؤتمر السنوي لتطوير الصّحة الرقميّة في البلاد بتنظيم من بي ويل إسرائيل، سلطة الابتكار، إسرائيل ديجيتل ووزارة الاقتصاد. شاركت في المؤتمر 24 مؤسسة صحيّة رائدة في البلاد، 250 شركات مبادرة في عالم الصّحة ومئات المشاركين. 


شمل اليوم لقاءات عمل بين المبادرون وممثّلو المؤسّسات، ورشات، محاضرات ومعرض الصّحة الرقميّة.


يهدف  المؤتمر إلى الجمع ما بين التحديات  التي تواجهها المؤسّسات العاملة في مجال الصّحة في البلاد مع الحلول التكنولوجية للشركات المبادرة (ستارت أب)، من أجل زيادة التشبيك والتعاون بشكل كبير في هذا المجال. 


يذكر أنّ مستشفى النّاصرة- الإنجليزي هو المؤسّسة الصّحيّة العربيّة الوحيدة التي شاركت في المؤتمر.




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