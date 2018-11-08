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ميزة جديدة طال انتظارها في فيسبوك مسنجر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن القائمون على تطبيق فيسبوك مسنجر أن المبرمجين سيدخلون على التطبيق ميزة انتظرها المستخدمون طويلا.



وأوضح المبرمجون أن الميزة ستظهر أولا في نسخة التطبيق "191.0" المخصصة للأجهزة العاملة بنظام iOS، وستمكن المستخدمين من حذف الرسائل المرسلة إلى إحدى الجهات في غضون 10 دقائق بعد الإرسال.

وأشاروا إلى أن الميزة ستتوفر قريبا في جميع الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد و iOS، لكن المدة التي ستمنح للمستخدم لحذف رسائله المرسلة ستصبح أطول بكثير، وقد تصل إلى ساعة على غرار ما هي عليه في واتس آب.


كما وعد مصممو التطبيق أن واجهات الاستخدام ستصبح أبسط، وستضاف ميزات أخرى لمكالمات الفيديو، كما سيتمكن المستخدم من مشاركة مكان وجوده على الخرائط مع جهات الاتصال الأخرى.




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