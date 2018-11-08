قائمة, الممثلين, الأتراك, الأعلى, أجراً.., فمن, إحتل, الصدارة, ؟,

كشف تقرير نشره موقع "gecce" التركي، عن أجور النجوم الأتراك، والذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إعتبر الكثير من متابعي الدراما التركية أن الأرقام عارية من الصحة، ومتناقضة تماماً مع الواقع.​توبا بويوكستون​ و​كيفانش تاتليتوغ​ على رأس القائمة، بحسب الموقع الذي أشار إلى أنهما الأعلى أجراً، حيث يحصل كل واحد منهما على مبلغ 130 ألف ليرة تركية، عن الحلقة الواحدة من مسلسل "​الجسور والجميلة​".وجاء معهما في المرتبة الأولى ​خالد أرغنش​، عن دوره في مسلسل "أنت وطني"، والذي تقاسمه البطولة زوجته الممثلة ​بيرجوزار كوريل​، وتحصل على 80 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، متساوية بذلك مع النجم ​كرم بورسين​، الذي يحصل على الأجر نفسه.أما ما أثار الكثير من الجدل، فهو أجر ​نورغول يشلشاي​، التي تعد صاحبة أعلى أجر لممثلة في ​تركيا​، وفق كثير من التقارير، التي سبق أن نشرت في عدد من الصحف التركية من قبل.وذكر الموقع أن نورغول تحصل على 60 ألف ليرة تركية فقط، عن كل حلقة من حلقات مسلسل "كوسيم مراد الرابع فاتح بغداد"، في حين أنها في مسلسل "حطام" كان أجرها 130 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة.وكذلك الأمر بالنسبة ل​بوراك أوزجيفيت​، الذي حدد أجره بـ60 ألف ليرة تركية، وهو اليوم يعد من أهم وأشهر نجوم تركيا، فيما أجره أقل بكثير من أجر كرم بورسين.أما ​شاتاي أولسوي​ فينال 70 ألف ليرة تركية، ونسليهان أتاغول فنصيبها عن الحلقة الواحدة 40 ألف ليرة.