بوجبا, يتخلف, عن, العودة, مع, مانشستر, يونايتد, إلى, إنجلترا,

تخلف الفرنسي بول بوجبا، عن رحلة فريقه مانشستر يونايتد، مساء أمس الأربعاء، والتي عادت من مدينة تورينو الإيطالية لمانشستر الإنجليزية، بعد نهاية المباراة أمام يوفنتوس بدوري الأبطال.

وانتهت مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، بفوز مان يونايتد على يوفنتوس، 2-1، في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، إنه عندما هبطت طائرة مانشستر يونايتد في وقت مبكر من صباح اليوم، في المدينة الإنجليزية، لوُحظ غياب بوجبا عن الفريق.وأكدت أن اللاعب الفرنسي تأخر عن رحلة الفريق، مساء أمس، بسبب خضوعه لاختبار المنشطات من قبل الاتحاد الأوروبي بعد نهاية المباراة، وهو أمر معتاد في مواجهات دوري أبطال أوروبا.وأشارت إلى أنه لحسن حظ بوجبا، فقد كانت هناك رحلة أخرى رسمية، لكنها لجماهير الشياطين الحمر، متجهة من تورينو إلى مانشستر في وقت متأخر من مساء أمس.وتقوم لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الأوروبي باختيار اللاعبين من كل فريق، بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، ليخضعوا لكشف المنشطات.