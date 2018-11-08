رشيدة, طليب, :, سأدخل, الكونجرس, بالثوب, الفلسطيني,

توجهت رشيدة طليب بعد فوزها بإنتخابات الكونجرس الأمريكي، اليوم ، بالشكر إلى أهلها في فلسطين وأنها ستدخل الكونجرس في الثالث من يناير 2019 وهي ترتدي الثوب الفلسطيني .

رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.طليب ظهرت في عشرات المقاطع التلفزيونية والمجلات، حيث وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالمرأة التي لا تعرف الخوف، والرائدة والجبارة.كما لتلك المرأة الفلسطينية الأصل، التي كان والدها يعمل في مصنع للسيارات، تاريخ طويل من تخطي الحواجز، ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي .