الانفلونزا, تقتل, وتصيب, مواطنين, في, غزة,

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل عدد من حالات الانفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للانفلونزا الموسمية بين المواطنين في قطاع غزة والتي أدت إلى إصابة بعض الحالات بأمراض شديدة وحدوث بعض حالات الوفاة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الأمر تتابعه وترصده الوزارة وتتخذ معه الاجراءات السليمة.وبينت الوزارة، أن الأمر يندرج ضمن معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض.ودعت الوزارة، المواطنين لاتخاذ الاجراءات الوقائية المعتادة من المرض والمتمثلة في تلقي اللقاح الواقي وخاصة لكبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة وضعف المناعة و رفع مستوى النظافة والعناية الشخصية.من جهته، أصدر سلامة معروف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي توضيحاً حول ما تم نشره بالأمس، حول وجود عدد من حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير.وأوضح معروف، في تصريح صحفي، أنه ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة وجود حالات إصابة بفيروس الانفلونزا H1N1 أو ما يعرف بانفلونزا الخنازير في منطقتين في قطاع غزة ولا تتعدى 12 حالة.