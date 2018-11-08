رئيس, مجلس, اكسال, يستقبل, الرئيس, الجديد, المنتخب, بالورود,

استقبل رئيس مجلس اكسال المحامي عبد السلام دراوشة وإدارة المجلس رئيس المجلس المنتخب المحامي محمد شلبي وذلك في إطار جلسة تنسيق لاستلام الرئيس المنتخب ومباشره مهامه.وبدوره بارك المحامي عبد السلام دراوشة للرئيس المنتخب وتمنى له التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه وأبدى استعداده التام لتقديم المساعدة والتعاون مع الإدارة الجديدة لتقديم الأفضل للبلد.المحامي محمد شلبي شكر المحامي عبد السلام دراوشة على عمله وخدمته للبلد خلال فترة الخمسة عشر سنة الماضية وتمنى له التوفيق.هذه الجلسة عقدت للتنسيق لمباشرة الرئيس المنتخب مهامه بيوم 20.11.2018.

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