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الفرعون صلاح يحصد جائزة جديدة من ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة "هدف الشهر" عن هدفه في شباك هيدرسفيلد تاون، في المباراة التي جرت في الـ20 من أكتوبر الماضي ضمن الجولة التاسعة من البريميرليغ.



ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت اليوم فيديو لأفضل خمسة أهداف للريدز في شهر أكتوبر الماضي، واختير هدف صلاح أمام هيدرسفيلد تاون الأجمل.




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