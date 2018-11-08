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إحباط محاولة تهريب كسوة الكعبة من مصر (صور)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحبطت الجمارك المصرية عملية لتهريب 4 قطع من كسوة الكعبة، كانت في طريقها إلى المغرب عبر ميناء دمياط البحري.



وأكدت اللجنة المتخصصة في آثار العصر الإسلامي في مصر وجود 4 قطع من كسوة الكعبة داخل حاوية من المقرر تهريبها للمغرب، وجرى عرض الحاوية على جهاز الفحص بالأشعة ليتبين فيها وجود كثافات مختلفة.


وكشفت الجمارك المصرية بعد فتح الحاوية عن  موبيليات خشبية متنوعة ونجف وأباليك ورخام وأربع قطع من المنسوجات المطرزة بخيوط معدنية مكتوب عليها آيات قرآنية بمقاسات مختلفة، ومجموعة متنوعة من الأطباق الخزفية مكتوب عليها آيات قرآنية.




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