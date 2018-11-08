بلمح, البصر.., فهد, يجهز, على, ضحيته, أمام, الجميع!,

صور سائحون في حديقة "رواها" الوطنية في تنزانيا أسرع قفزة لفهد من فوق شجرة، لينقض على ضحيته "بضربة قاضية واحدة" وبسرعة البرق.

ونشر الفيديو على موقع "Kruger Sightings " يوم 6 نوفمبر، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات في يوم واحد. وتظهر مشاهد الفيديو، الذي صوره أحد السياح وشاهد عيان على شريعة الغاب، تجول ظبي تحت شجرة أمام مرأى زوار الحديقة.وقال مصور الفيديو، فيل هينكنسون: "انسل الفهد من أعلى الشجرة بحذر شديد عبر جذعها الضخم، في الوقت الذي لم يكن يشعر فيه الظبي بالخطر المحدق به من الأعلى.. وبعدها بثانية أو اثنتين قفز عليه".وتدحرج الفهد والضحية أمام مجموعة من قردة البابون التي بدت وكأنها جمهور يشاهد مسرحية درامية، تعالت فيها الصرخات. لكن "المسرحية" انتهت بسرعة وتفرقت القردة ليبقى "القاتل والضحية" على مسرح الجريمة في "شريعة الغاب".