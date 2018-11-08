بلدية, عكا, تباشر, بترميمات, جذرية, في, روضة, عباد, الشمس, في, عكا, القديمة‎,

باشرت بلدية عكا بإجراء ترميمات جذرية في روضة عباد الشمس في عكا القديمة، بتكلفة 150 الف شيكل. حيث يشمل العمل ترميم جذري للصف المجاور للروضة ليكون في خدمة الاطفال.المحامي ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بناء على توجه المربية وأهالي الاطفال في روضة عباد الشمس في عكا القديمة بدأنا العمل على ترميم الصف المجاور للروضة، حيث سيتم اتاحة المجال لأطفال الروضة بإستعمال المكان للفعاليات والبرامج العديدة"."وشكر الجمل رئيس بلدية عكا شمعون لانكري على دعمه ورصد الميزانية لترميم الروضة في عكا القديمة".