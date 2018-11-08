تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |  2018-12-28 19:07:18 رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه |  2018-12-28 19:06:10 شهيد و6 اصابات على حدود غزة |  2018-12-28 18:36:54 أول قطة مستنسخة في الصين ستولد في آذار 2019 |  2018-12-28 17:40:24 لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم |  2018-12-28 16:40:28 اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدية عكا تباشر بترميمات جذرية في روضة عباد الشمس في عكا القديمة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



                                        

باشرت بلدية عكا بإجراء ترميمات جذرية في روضة عباد الشمس في عكا القديمة، بتكلفة 150 الف شيكل. حيث يشمل العمل ترميم جذري للصف المجاور للروضة ليكون في خدمة الاطفال.


المحامي ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بناء على توجه المربية وأهالي الاطفال في روضة عباد الشمس في عكا القديمة بدأنا العمل على ترميم الصف المجاور للروضة، حيث سيتم اتاحة المجال لأطفال الروضة بإستعمال المكان للفعاليات والبرامج العديدة".


"وشكر الجمل رئيس بلدية عكا شمعون لانكري على دعمه ورصد الميزانية لترميم الروضة في عكا القديمة".




كلمات متعلقة

بلدية, عكا, تباشر, بترميمات, جذرية, في, روضة, عباد, الشمس, في, عكا, القديمة‎,

تابعونــا

اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة 2018-12-29 | 11:34:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...

اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة 2018-12-29 | 11:28:27

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...

استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا 2018-12-29 | 07:41:23

توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب 2018-12-28 | 19:52:51

لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18

ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

شهيد و6 اصابات على حدود غزة شهيد و6 اصابات على حدود غزة 2018-12-28 | 19:06:10

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة 2018-12-28 | 17:35:54

مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...

اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار 2018-12-28 | 16:40:28

التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...

قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب 2018-12-28 | 16:33:19

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...

الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا 2018-12-28 | 14:39:30

تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارصالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب مثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com