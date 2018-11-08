مقتل, 13, شخصا, باطلاق, نار, في, كاليفورنيا,

أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، سقوط 13 قتيلا من بينهم المسلح، الذي اقتحم حانة وقاعة رقص مكتظة في منطقة غربي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ورجل شرطة، فيما لم تستبعد الشرطة فرضية العمل الإرهابي.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه "بوردرلاين" في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.كما ذكرت السلطات أن المسلح قتل في وقت لاحق، بعد أن أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى، وأسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص.وقال شهود عيان إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل ملهى "بوردرلاين"، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى "الكانتري" الريفية.وذكرت السلطات أن 11 شخصا أصيبوا بجراح- من بينهم رجل شرطة- بعد أن فتح رجل النار في حانة جنوبي كاليفورنيا ليلة الأربعاء.وقالت الشرطة لفينتورا كاونتي ستار إن التقارير الأولية وصلت عند الساعة 11:20 مساء، بأن رجلا فتح النار على حانة في بلدة ثاوزند أوكس التي تقع على بعد 40 ميلا غربي لوس أنجلوس.