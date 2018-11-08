تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 17:56:52 اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله |  2019-01-21 17:53:05 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة |  2019-01-21 17:49:10 ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية |  2019-01-21 17:37:22 مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم |  2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل 13 شخصا باطلاق نار في كاليفورنيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، سقوط 13 قتيلا من بينهم المسلح، الذي اقتحم حانة وقاعة رقص مكتظة في منطقة غربي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ورجل شرطة، فيما لم تستبعد الشرطة فرضية العمل الإرهابي.



وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه "بوردرلاين" في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.


كما ذكرت السلطات أن المسلح قتل في وقت لاحق، بعد أن أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى، وأسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص. 


وقال شهود عيان إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل ملهى "بوردرلاين"، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى "الكانتري" الريفية.


وذكرت السلطات أن 11 شخصا أصيبوا بجراح- من بينهم رجل شرطة- بعد أن فتح رجل النار في حانة جنوبي كاليفورنيا ليلة الأربعاء.


وقالت الشرطة لفينتورا كاونتي ستار إن التقارير الأولية وصلت عند الساعة 11:20 مساء، بأن رجلا فتح النار على حانة في بلدة ثاوزند أوكس التي تقع على بعد 40 ميلا غربي لوس أنجلوس. 




كلمات متعلقة

مقتل, 13, شخصا, باطلاق, نار, في, كاليفورنيا,

تابعونــا

ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية 2019-01-21 | 17:49:10

أعلِن في برلين عن فرض حظر على قيام شركة "ماهان" الإيرانية للطيران برحلات إلى...

وفاة أكبر معمر في العالم وفاة أكبر معمر في العالم 2019-01-21 | 14:50:04

بعد شهور من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي ​اليابان​ي ​ماسازو نوناكا​...

تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم 2019-01-21 | 13:04:32

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...

روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري 2019-01-21 | 11:50:52

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش...

26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 2019-01-21 | 09:57:10

جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...

حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم 2019-01-21 | 09:55:59

أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل...

إسرائيل تكشف المواقع المستهدفة بضربات الليل في دمشق إسرائيل تكشف المواقع المستهدفة بضربات الليل في دمشق 2019-01-21 | 08:40:33

شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة...

الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ 2019-01-20 | 20:20:18

توفي بريطانيان بعد إصابة فطرية مرتبطة بفضلات الحمام في إحدى مستشفيات المملكة...

نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " 2019-01-20 | 20:05:08

تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين...

الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي 2019-01-20 | 14:18:10

تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شقيب السلام مسدسات اعتقالات يندقية اسلحة ذخيرة بيت الشرطة النقب ضبطمحمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون يهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش نيماالصنارةتحرير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com