اقتراح, قانون, بتخفيض, 25, %, من, ديون, المديون, الملتزم,

جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية :" اقتراح قانون دائرة الاجراء والتنفيذ ووزارة القضاء حول تخفيض قيمته 25 % من ديون المديون الملتزم .

تم التداول في اقتراح هذا القانون الذي قدم من قبل وزارة العدل وسلطة التنفيذ والجباية بتعاون مشترك بين وزارة القضاء ووزارة المالية وبنك إسرائيلوفقا للاقتراح يتم تخفيض ما قيمته 25% من الدين (للمديون الملتزم) الذي التزم بدفع الدفعات الشهرية بانتظام، وتم الاعتراف به كمديون ملتزم يدفع الأقساط الشهرية بانتظام في فترة الثلاث شهور الأخيرة.كذلك يتم اعفاءه من القيود على حساب البنك او عدم مغادرة البلاد او حجز رخصة السياقة .جاء هذا الاقتراح لدعم المديونين وتحفيزهم على دفع الديون المستحقة، ويشترط على المديون تقديم طلب لتلقي هذا النوع من الخدمة .