روبي, في, احدث, إطلالة, لها, تظهر, مع, النجم, العالمي, رونالدينيو,

شاركت الفنانة روبي مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام من المغرب حيث سافرت للمشاركة في احتفالات المسيرة الخضراء وفي إحدى الصور ظهرت روبي مع لاعب كرة القدم العالمي رونالدينيو الذي يشارك في مباراة استعراضية.

وظهرت روبي في الصورة التي حازت على إعجاب الجمهور بقصة شعر قصيرة جداً، لتفاجئ الجميع بهذه الاطلالة الجريئة.