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راموس يسيل دماء خصمه.. وتنديد بالحركة "القذرة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واقعة جديدة شهدتها ليلة دوري أبطال أوروبا، كان بطلها المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي أثار غضب مشجعي كرة القدم بحركة "غير أخلاقية" تجاه الخصم.



وخلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، ضرب راموس اللاعب التشيكي ميلان هافيل بالمرفق على وجهه، ليتركه ملقى على الأرض وأنفه يدمي.


ووصف الكثيرون الحركة "بالقذرة"، خاصة وأن اللاعبين لم يتنافسا على الكرة خلال الحركة، أي أن الخشونة الزائدة لم يكن لها داع أبدا.


ولم يعاقب حكم المباراة قائد ريال مدريد بعد "ضربة الكوع"، التي يعاقب عليها حكام آخرون بالبطاقة الحمراء أحيانا، خاصة مع نزيف اللاعب الذي تعرض للاعتداء.


وهاجم عدد كبير من المتابعين اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: "راموس لاعب قذر جدا. ضربة مرفق مقززة".


وأضاف آخر: "هذه ضربة مرفق متعمدة وراموس يهرب من العقوبة مجددا".


واستذكر عدد من جماهير ليفربول حادثة المدافع الإسباني مع نجمهم المصري محمد صلاح، خلال نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما جر راموس الأخير أرضا ليخلع له كتفه.


ويذكر أن ريال مدريد حقق الانتصار على بلزن مساء الأربعاء بنتيجة 5-0 ليقترب من التأهل للدور القادم.




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