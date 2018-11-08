تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كارثة صحية في المطبخ تهدد حياة الأسرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يخلو مطبخ من الملاعق الخشبية التي تستخدمها ربة المنزل في إعداد الطعام، دون الالتفات لأضرار استخدامها التى حذر منها الأطباء واعتبروها بيئة خصبة للبكتيريا.



وكشف موقع "بولد سكاى الهندى، عن أضرار استخدام الملاعق الخشبية، مشيرا إلى ان وضعها فى الأطعمة، ومن ثم وضعها في المطبخ؛ يساعد على نمو الجراثيم والبكتيريا عليها، والتى لا تذهب حتى مع غسل تلك الملاعق.


ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تعرض الخشب للمياه بصورة يومية؛ يجعله موطنا للجراثيم والميكروبات التى قد تؤدى إلى الإصابة بالتسمم، لذا من الأفضل استبدالها بالملاعق السليكون فهى أأمن عنها.




كلمات متعلقة

كارثة, صحية, في, المطبخ, تهدد, حياة, الأسرة,

تابعونــا

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-21 | 14:00:32

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم 2019-01-21 | 13:00:38

أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...

علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! 2019-01-21 | 10:28:27

توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى...

أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان 2019-01-21 | 08:42:39

ترمز ربطة العنق في الغالب إلى أناقة الرجل كما أنها تجعل من يرتديها يحظى باحترام...

هل ينجح العلماء في التوصل لدواء لإسكات خلايا الألم؟ هل ينجح العلماء في التوصل لدواء لإسكات خلايا الألم؟ 2019-01-20 | 20:07:47

توصل باحثون أميركيون إلى عقار جديد يمكنه إسكات خلايا الألم، حيث نجحت تجاربهم على...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-20 | 12:24:06

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟ ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟ 2019-01-20 | 10:49:54

كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون...

لصحة أفضل.. هذه حمية عمرها 5000 سنة لصحة أفضل.. هذه حمية عمرها 5000 سنة 2019-01-20 | 09:37:07

منذ أكثر من 5000 عام مضت في الهند، يعتبر طب آيورفيدا، والذي يعد على نطاق واسع من أقدم...

نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين 2019-01-19 | 21:56:57

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات علي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب يافة الناصرة اتهام رجل تنكيل تعذيب بناته حجاب منعها مدرسة حجاب مختبر تنمية مخدرات ماريحوانا بيت في مدينة حيفا الشرطة اعتقال مشتبه ضبط تفتيش مصادرة معدات تنمية ري زراعة جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة سائق دراجة نارية شاحنة شارع 60 عومر مفترق اسعاف مستشفى شرطة حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتمخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com