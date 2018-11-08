ثانوية, الجليل, في, الناصرة, :, نستنكر, المسّ, بمشاعر, وكرامة, المدير, والمعلمين, خلال, زيارة, التهنئة, لرئيس, البلدية,

جاء في بيان صادر عن الهيئة التدريسية – مدرسه الجليل الثانوية البلديه الناصره , اليوم الخميس :" باسم الهيئة التدريسية ولجنة المعلمين في مدرسة الجليل الثانوية البلدية- الناصره ومجلس الطلاب والموظفين والعاملين فيها نشجب ونستنكر المسّ بمشاعر وكرامة مدير المدرسة الاستاذ فيصل طه المحترم ووفد معلمي مدرسة الجليل الثانوية البلدية المرافق له لتهنئة رئيس بلدية الناصرة السّيد علي سلّام المحترم بمناسبة فوزه برئاسة البلدية، وذلك على خلفية سوء فهم ساعة استقبال الوفد في دار البلدية، يوم الاربعاء الموافق 2018117, الأمر الذي لا يستوجب، تحت أي ظرف كان، ما حصل لاحقاً من اهانه وتجريح لكرامة ومشاعر مدير المدرسة والوفد المرافق له والجسم التربوي الذي يمثّله.

واضاف البيان :" بناءً على ما حصل أمس قامت المدرسة بوقفة احتجاجية وإلغاء انتخابات مجلس الطلاب الذي كان مقرراً يوم الخميس 2018118 .وجاء ايضا في البيان :" ننّوه الى انّ الوفد المرافق الممثّل من المدرسة جاء لتقديم التهنئة لرئيس البلدية بنوايا حسنة ولا يمثّل أيّ جسم سياسي.نحن كجسم تربوي نسعى دوماً لمدّ جسور التعاون المشترك والبنّاء ما بين المدرسه ورئيس البلدية وإدارتها, وذلك لهدف سام وهو تطوير وارتقاء سيرورة العملية التربوية التي تعود فائدتها الكبيره على ابناء هذا البلد الواحد.ننّوه مرة اخرى الى اننا معاً يجب ان نحافظ على كرامة واحترام احدنا للآخر وتقديره لأننا نعمل على رفعة ومنفعة هذا البلد الطيب.