تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ثانوية الجليل في الناصرة : نستنكر المسّ بمشاعر وكرامة المدير والمعلمين خلال زيارة التهنئة لرئيس البلدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن          الهيئة التدريسية – مدرسه الجليل الثانوية البلديه الناصره , اليوم الخميس :" باسم الهيئة التدريسية ولجنة المعلمين في مدرسة الجليل الثانوية البلدية- الناصره ومجلس الطلاب والموظفين والعاملين فيها نشجب ونستنكر المسّ بمشاعر وكرامة مدير المدرسة الاستاذ فيصل طه المحترم  ووفد معلمي مدرسة الجليل الثانوية البلدية المرافق له لتهنئة رئيس بلدية الناصرة السّيد علي سلّام المحترم بمناسبة فوزه برئاسة البلدية، وذلك على خلفية سوء فهم ساعة استقبال الوفد في دار البلدية، يوم الاربعاء الموافق 2018117, الأمر الذي لا يستوجب، تحت أي ظرف كان، ما حصل لاحقاً من اهانه وتجريح لكرامة ومشاعر مدير المدرسة والوفد المرافق له والجسم التربوي الذي يمثّله.



   واضاف البيان :" بناءً على ما حصل أمس قامت المدرسة بوقفة احتجاجية وإلغاء انتخابات مجلس الطلاب الذي كان مقرراً  يوم الخميس 2018118 .


  وجاء ايضا في البيان :" ننّوه الى انّ الوفد المرافق الممثّل من المدرسة جاء لتقديم التهنئة لرئيس البلدية بنوايا حسنة ولا يمثّل أيّ جسم  سياسي.


   نحن كجسم تربوي نسعى دوماً لمدّ جسور التعاون المشترك والبنّاء ما بين المدرسه ورئيس البلدية وإدارتها, وذلك لهدف سام وهو تطوير وارتقاء سيرورة العملية التربوية التي تعود فائدتها الكبيره على ابناء هذا البلد الواحد.


   ننّوه مرة اخرى الى اننا معاً يجب ان نحافظ على كرامة واحترام احدنا للآخر وتقديره لأننا نعمل على رفعة ومنفعة هذا البلد الطيب.




كلمات متعلقة

ثانوية, الجليل, في, الناصرة, :, نستنكر, المسّ, بمشاعر, وكرامة, المدير, والمعلمين, خلال, زيارة, التهنئة, لرئيس, البلدية,

تابعونــا

الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات 2018-12-25 | 17:22:18

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...

رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار 2018-12-25 | 17:01:58

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...

مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان 2018-12-25 | 16:47:37

لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين...

ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة 2018-12-25 | 14:07:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...

صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان 2018-12-25 | 13:02:05

في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...

تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي 2018-12-25 | 12:57:06

اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين...

الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه 2018-12-25 | 12:54:46

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...

الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع 2018-12-25 | 12:26:35

باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...

شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير 2018-12-25 | 10:22:23

دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...

موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ 2018-12-25 | 09:17:56

ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس تمديد اعتقال قائد شرطة منطقة الشمال بشبهة تلقي رشوى خيانة الامانة موظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةحادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف تحريض اعضاء المشتركة صورة مفبركة اسلحة سكين بلطة متفجرات الطيبي دموي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com