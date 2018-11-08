صورة-, إليسا, تعيش, أجواء, عيد, الميلاد, على, طريقتها,

تستعدّ الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لنطلاق موسم ​عيد الميلاد المجيد​ بكل تقاليده من ناحية الزينة والديكور والهدايا. فبدأت تزيّن بيتها بالأحمر.

ونشرت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من مدخل بيتها ظهرت فيها شجرة عيد الميلاد المزيّنة بالأحمر وفي الخلفية رجل بابا نويل ضخم على أمام باب منزلها.وعلقت على الصورة قائلة: "عيد الميلاد هنا في بيت إليسا". وانهالت عليها المعايدات والتمنيات الطيبة من المتابعين الذين تمنوا لها الصحة في العيد.