4, نصائح, من, الضروري, اتباعها, أثناء, السفر,

قدم تقرير نشره الموقع الهندي "بولد سكاي" 4 نصائح مفيدة من الضروري اتباعها أثناء السفر بالسيارة، وتتضمن الآتي:

1.تجنب تناول الطعام أثناء السفر:تناول الطعام في وقت مبكر قبل النزول من المنزل للسفر، ولا يجب تناول وجبات ثقيلة أو منخفضة الدهون قبل السفر، ومن الأفضل تناول أطعمة منخفضة الدهون مثل البيض والفاكهة والعصير.2. من الضروري قبل السفر الاستفادة من خريطة جوجل:حتى تستفيد استفادة كاملة من التعرف على الأماكن غير المألوفة ومن السهل تحديد الأماكن والمطاعم ومحطات الوقود مسبقا قبل السفر، وأثناء القيادة من الضروري إشراك شركاء السفر بالبحث على خريطة جوجل لمساعدة نفسك في اتباع خطة كاملة للاستراحة.3.احمل معك ما يكفي من المياه:لأن المياه هي الناقل الرئيسي للمرض، وبالتالي من المهم جدا حمل معك مياه صالحة للشرب من المنزل، لأن السفر على الطريق يتطلب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبة الجسم.4. الحفاظ على الزنجبيل وعصير الليمون معك:قد تتعرض لدوار الحركة، لذلك من الأفضل دائما الحفاظ على الزنجبيل أو عصير الليمون معك، لأن الشرب منه على فترات منتظمة يخلصك من الشعور بالقيء.