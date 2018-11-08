العثور, على, 15, طفلا, داخل, ثلاجة, شاحنة, كبيرة,

تمكنت السلطات البريطانية من رصد 21 شخصا كانوا يختبئون داخل ثلاجة شاحنة كبيرة، في محاولة لتهريبهم إلى داخل المملكة المتحدة.

وضمت المجموعة 15 طفلا لم تتجاوز أعمار بعضهم الـ 12 سنة، في حين عثر عليهم مختبئين في الثلاجة بين صناديق مياه غازية، أثناء محاولة إدخالهم عبر ميناء نيوهافين، في مقاطعة ساسيكس البريطانية.وتشير المعلومات الأولية إلى أن المجموعة المختبأة فيتنامية الأصل، بينما أطلقت قوات الحدود البريطانية تحقيقا جنائيا حول الحادثة وملابساتها.وفي السياق نفسه، قبضت السلطات على سائق الشاحنة (روماني الجنسية)، ووجهت له تهما بمساندة عمليات "الدخول غير الشرعي" إلى أراضي المملكة المتحدة.وعلى ما يبدو، كان الأطفال في صحة جيدة داخل الثلاجة، بينما تم تحويلهم إلى مكتب الخدمات الاجتماعية. وكذلك، تم إبعاد شخصين بالغين من ركاب الشاحنة إلى خارج أراضي بريطانيا.كما تم تحويل 4 بالغين آخرين إلى مركز للمهاجرين غير الشرعيين، حتى يتم تقييم حالتهم ودراسة طلبهم باللجوء إلى بريطانيا