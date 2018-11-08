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متهم من كفرياسيف بتبييض أموال وابتزاز تحت التهديد خلال منح قروض لمواطنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا , لائحة اتهام بحق رجل (46 عاما) من كفرياسيف بتهمة ابتزاز تحت التهديد , تببيض أموال , تزوير في ظروف خطيرة ومخالفات ضرائب , خلال عمله في مجال منح قروض وصرف شيكات قبل موعدها .  ويستدل من لائحة الاتهام ان المتهم خلال السنوات 2016-2018 عمل في مجال منح قروض وجبيها من الزبائن , حيث قام بمنح قروض لعشرات المواطنين بمبالغ تقدر ب مليوني شيكل تقريبا .


المتهم كان يستغل الوضع الاقتصادي الصعب للاشخاص الذين يأخذون قرضا منه بفوائد مقلصة , معظم القروض منحت بفوائد بين 120% ל-240%  للسنة , خلافا للقانون 


وفي بعض الحالات كانت الزبائن تتأخر في تسديد الدفعة الشهرية , حيث كان المتهم يهددهم لتسديد الدفعة .


الصورة توضيحية ...




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