متهم, من, كفرياسيف, بتبييض, أموال, وابتزاز, تحت, التهديد, خلال, منح, قروض, لمواطنين,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا , لائحة اتهام بحق رجل (46 عاما) من كفرياسيف بتهمة ابتزاز تحت التهديد , تببيض أموال , تزوير في ظروف خطيرة ومخالفات ضرائب , خلال عمله في مجال منح قروض وصرف شيكات قبل موعدها . ويستدل من لائحة الاتهام ان المتهم خلال السنوات 2016-2018 عمل في مجال منح قروض وجبيها من الزبائن , حيث قام بمنح قروض لعشرات المواطنين بمبالغ تقدر ب مليوني شيكل تقريبا .

الصورة توضيحية ...

المتهم كان يستغل الوضع الاقتصادي الصعب للاشخاص الذين يأخذون قرضا منه بفوائد مقلصة , معظم القروض منحت بفوائد بين 120% ל-240% للسنة , خلافا للقانونوفي بعض الحالات كانت الزبائن تتأخر في تسديد الدفعة الشهرية , حيث كان المتهم يهددهم لتسديد الدفعة .