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شيرين تتفوق على عمرو دياب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تصدر ألبوم “نساي” شيرين عبد الوهاب متجر “ايتونز” متفوقة على عمرو دياب الذي احتل المركز الثاني والثالث والرابع بألبوماته.



وتعد شيرين عبد الوهاب هي المطربة الأولى التي استطاعت أن تتفوق على الهضبة في نسبة المبيعات طوال الفترة الماضية بعد النجاح الذي حققته بألبومها الجديد “نساي”.

 يذكر ان الألبوم الجديد ضم 12 أغنية، منها “أبو الرجولة”، و”حبة جنة” و”كدابين”، و”ضعفي”، و”تاج راسك”، وكلام عنيه”، و”نساي”، وغيرها




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