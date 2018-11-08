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واتس آب ... رسالة مضللة تحذرك من فيديو مدمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى مستخدمو واتس آب تحذيرا جديدا بشأن رسالة خادعة انتشرت مؤخرا عبر تطبيق الدردشة الشهير.



وتقودنا الرسالة إلى الاعتقاد بأن الهاتف سيتعطل تماما، دون وجود أي أمل في إعادة إصلاحه.


وتحذر الخدعة من فتح شريط فيديو يظهر في تطبيق واتس آب باسم "martinelli"، وتطلب من المستخدمين نشر التحذير قدر الإمكان.


كما تقول الرسالة: "إذا تلقيت رسالة تدعوك لتحديث واتس آب إلى واتس آب غولد، فلا تنقر عليها!!! والآن قيل في الأخبار أن هذا الفيروس خطير.. مررها إلى الجميع".


ووصفت شركة الأمن السيبراني "Sophos" فيديو "martinelli" بأنه "تهديد خيالي". ويشير الجزء الثاني من الرسالة إلى ما يسمى "واتس آب غولد"، الذي يعد عملية احتيال واضحة خدعت المستخدمين لمدة عامين ونصف على الأقل، كما تقول "Sophos".

لذا يمكن القول إن الرسالة الخادعة صحيحة جزئيا، ففي حال تلقيت رسالة متعلقة بواتس آب غولد، لا تمررها أو تنقر على أي روابط تظهر في التطبيق.


وينصح موقع Sophos باتباع الخطوات التالية لحماية هاتفك من الاختراق:


- تحميل التطبيقات من متجر آبل أو غوغل بلاي.


- استخدام برامج الأمان، مثل Sophos Mobile Security في نظامي iOS أو أندرويد.




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