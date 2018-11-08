تسريبات, تكشف, عرض, ريال, مدريد, الخرافي, لضم, مبابي,

كشفت تسريبات جديدة، قيمة العرض الذي قدمه ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي من صفوف موناكو، في صيف عام 2017.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ريال مدريد كان على استعداد لدفع 214 مليون يورو في صيف عام 2017.وأشارت إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع موناكو في صيف عام 2017، لانتقال مبابي إلى العاصمة الإسبانية مقابل 180 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد وبموجب الاتفاق، كان سيدفع الضرائب الإسبانية على الصفقة التي بلغت في ذلك الوقت 34 مليونا، وهو ما يعني أن قيمة الصفقة كاملة 214 مليون يورو.وأكدت أن مبابي هو من اختار سان جيرمان، ولكن شرط موناكو الوحيد كان أن يعادل النادي الباريسي العرض الذي قدمه ريال مدريد، وهو ما حدث في النهاية.ولفتت إلى أن كيليان مبابي في موسمه الأخير مع موناكو طلب راتبا سنويا يصل إلى 8 ملايين يورو، متساويا بذلك مع نجم الفريق، الكولومبي راداميل فالكاو، وهو 16 ضعف أول راتب حصل عليه مبابي في نادي الإمارة الفرنسية.