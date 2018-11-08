تسريبات, تكشف, عرض, ريال, مدريد, الخرافي, لضم, مبابي,

كلمات متعلقةتسريبات, تكشف, عرض, ريال, مدريد, الخرافي, لضم, مبابي,
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أنَّ ريال مدريد، يستمتع بالحرب الدائرة في...
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة من...
توج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي...
لم يكن مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعتقد أنه سيتلقى ردود أفعال قاسية على...
كشف خبير مالي رياضي خطط نجم يوفنتوس الحالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو...
دخل الفرنسي كريم بنزيما، قائمة هدافي ريال مدريد التاريخية بعدما سجل ثنائية في...
اختتمت الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بانتصار ريال...
أكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه اليوم على جيرونا...
شهدت لحظات وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي،...
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس تعاقده مع دينيس سواريز...