الشيخ موفق طريف يجتمع في تورونتو - كندا مع رؤساء الكنيسة وأئمة الجوامع وقادة الجالية اليهودية

في نطاق مشاركة فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في مؤتمر الأديان في العالم والذي يعقد في مدينة تورونتو الكندية ، إجتمع فضيلته مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية في كندا الكاردينال توماس كولينس ودار الحديث بينهم عن الحوار بين الأديان وسبل تعزيز العلاقات بين رجال الدين. الشيخ طريف طرح مع الكاردينال موضوع المخطوفين في سوريا خاصة وأنه الكاردينال ساهم في السابق بحل أزمة اليزيديين في العراق.بالمقابل شارك فضيلته في اجتماع ضم أئمة من جوامع كندا وقادة مسلمين حول تأثير الزعماء الروحيين ورجالات الدين على مجتمعاتهم وتوجيهم وحثهم على التسامح والسلام وتقريب القلوب وتقبل الآخر وعدم الجنوح الى ألعنف كوسيلة أو هدف. وزار فضيلته المتحف الاسلامي في تورونتو والمركز الاسماعيلي.هذا والتقى الشيخ طريف والوفد المرافق له من البعثة الرسمية من البلاد: نيافة المطران بولس ماركوستو والشيخ محمد كيوان والراب إسحاق فايس والشيخ يعقوب سلامة رئيس قسم الأديان في وزارة الداخلية بقادة الجاليات اليهودية ورؤساء الكُنُس حيث ناقشوا الاوضاع في الاراضي المقدسة وعرضوا مقترحات لتعزيز التعاون والعمل للمشترك.