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مصرع فؤاد نجيب دراوشة من اكسال جراء انهيار جزء من سقف منزل عليه خلال عمله في ورشة بحيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي فؤاد نجيب دراوشة  يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية اكسال مصرعه اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء وترميم على شارع .



 وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه في مكان الحادث.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل،  تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ عن عامل أصيب بجروح بالغة أثناء ترميم منزل في شارع هسيفان في حيفا.


وكشف تحقيق أولي أن العامل  الذي يبلغ من العمر 53 عاماً من سكان إكسال ، أصيب في رأسه بعد انهيار جزء من سقف المنزل.


 طواقم طبية التي وصلت إلى مكان الحادث، أجبرت الإعلان عن وفاته في المكان.




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