موضة, مطبوعات, الورود, تعود, لأزياء, crazy, line,

منذ عدة مواسم وموضة مطبوعات الورود تسيطر على عالم الموضة العالمية. حيث ان هذه الموضة ترمز الى الانوثة والنعومة خاصة اذا ما كنا نتحدث عن موسم الربيع الذي يتلاءم معها , ولكنها سرعان ما اصبحت تسيطر ايضا على موسمي الخريف والشتاء. من هذا المنطلق اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة مطبوعات الورود الرائعة التي تمنح المرأة مظهرا عصريا متألقا.

من بين قطع الملابس التي تضمها التشكيلة لإضفاء مظهر متجدد، ممكن ملاءمة بلوزة من مطبوعات الورود الناعمة والمسكوبة وملاءمتها مع بنطال بلون الباستيل. ولإكماله الاطلالة يمكن اختيار جزدان صغير باللون الفاتح وحذاء بكعب عالي ملائم . او اختيار بدلة ناعمة من أقمشة وألوان طبيعية المدموجة بمطبوعات الورود .اما لساعات المساء يمكن اختيار قميص مُوَرد وملاءمته مع تنورة موردة ضيقة والتي تخلق معًا خطًا واحدا وناعماً لجسدك او اختيار فستان مُوَرد مميز مع الدانتيل .تشكيلة ازياء مطبوعات الورود متوفرة في جميع فروع شبكة "crazy line" بضمنها الفروع المنتشرة في الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص www.crazyline.com