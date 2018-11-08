تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المشهد - وفاة الطبيب أحمد إسماعيل علي حميدي.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



آل حميدي في المشهد ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المرحوم الدكتور أحمد اسماعيل علي حميدي (أبو محمد) عم عمر ناهز الـ 57 عاماً.


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس 8.11.2018 بعد صلاة العصر مباشرة من بيته في المشهد "حي الزراعه" ومن ثم إلى مثواه الأخير. 


لا أراكم الله مكروها بعزيز. إنا لله وإنا إليه راجعون.




كلمات متعلقة

المشهد, -, وفاة, الطبيب, أحمد, إسماعيل, علي, حميدي.,

تابعونــا

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27

انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49

فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37

انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...

سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) 2018-12-14 | 10:39:11

انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...

وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا 2018-12-13 | 10:18:15

غيب الموت صباح اليوم الخميس , شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من...

شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته 2018-12-13 | 08:44:29

فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف...

طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام 2018-12-11 | 13:36:25

انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الاثلاثاء المعمر الحاج محمد موسى...

الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) 2018-12-10 | 09:34:24

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كهرباء امطار 15 الف بيت انقطاع شركة عطل ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس اعتقال يهودي يميني بشبهة تهديد أيمن عودة بالقتلابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان الحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة ضبط قرطاسية كتب لوازم مدرسية مدرسة قلنسوة مكاتب مكتبات بيوت داخل مزيفة حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلاميةالشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمربث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة المؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com