اطلاق, نار, على, بيت, سامي, كبها, عضو, مجلس, بسمة, عارة,

أكد سامي كبها من سكان بلدة برطعة وهو عضو مجلس محلي في بسمة عارة , تعرض منزله وسيارته لاطلاق نار كثيف فجر اليوم , مشيرا الى ان الخلفية للحادث الانتخابات للسلطة المحلية .

وقال كبها بانه وبلطف من الله لم يصب اطفاله باذى بالرغم ان اطلاق النار كان قرب غرفتهم وهم نيام .واضاف كبها بان هذه المرة الثانية خلال اسبوعين تقريبا بتعرض منزله لاطلاق نار بسبب الانتخابات على حد قوله.