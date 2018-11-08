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اطلاق نار على بيت سامي كبها عضو مجلس بسمة عارة



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أكد سامي كبها من سكان بلدة برطعة وهو عضو مجلس محلي في بسمة عارة ,  تعرض منزله وسيارته لاطلاق نار كثيف فجر اليوم , مشيرا الى ان الخلفية للحادث الانتخابات للسلطة المحلية .


وقال كبها بانه وبلطف من الله لم يصب اطفاله باذى بالرغم ان اطلاق النار كان قرب غرفتهم وهم نيام .


واضاف كبها بان هذه المرة الثانية خلال اسبوعين تقريبا بتعرض منزله لاطلاق نار بسبب الانتخابات على حد قوله.




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